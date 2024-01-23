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Yüksek kan şekeri ağrılı sorunlara neden oluyor! Kan şekeri normal sınırda tutulmalı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2024 16:12
Yapılan bir araştırma, yüksek kan şekerinin birçok hastalığa neden olabileceğini ortaya çıkardı. Uzmanlar kan şekerinin sebep olduğu hastalıklara dikkat çekti, yapılması gerekenleri anlattı.
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