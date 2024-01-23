Yüksek kan şekeri ağrılı sorunlara neden oluyor! Kan şekeri normal sınırda tutulmalı

Yapılan bir araştırma, yüksek kan şekerinin birçok hastalığa neden olabileceğini ortaya çıkardı. Uzmanlar kan şekerinin sebep olduğu hastalıklara dikkat çekti, yapılması gerekenleri anlattı.

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