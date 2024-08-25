25 Ağustos 2024, Pazar
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Yük treninin çarptığı yaşlı adama çarptı!
Zonguldak’ın tren garından geçmeye çalıştığı iddia edilen 70 yaşındaki Sabahattin Türkili'ye yük treni çarptı. Olayı gören çevredekiler durumu acil çağrı merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Türkili'nin hayatını kaybettiğini belirledi.