Yük boşaltırken devrilen harfiyat kamyonunun sürücüsü yaralandı; olay anı kamerada

Olay saat 15.00 sıralarında Tahsin Yazıcı Mahallesi Mızraklı Caddesi'nde meydana geldi. Kum yüklü hafriyat kamyonu, yükü boşalttığı esnada yan devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.