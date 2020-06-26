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YSK öncesi okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi |Video

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Giriş: 26.06.2020 19:30
Güncelleme:26.06.2020 19:58
27-28 tarihileri arasında milyonlarca genç YKS sınavına girecek. Sınav öncesinde koronavirüse karşı önlemler ise titizlikle alındı. Milyonlarca öğrencinin güvenli bir şekilde sınava girmeleri için okullar dezenfekte edildi.

Yüksek Öğretim Kurumları sınavına geri sayım başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak sınav için,okullar hazırlıklarını tamamladı.

Okul içerisinde merdivenler, sınıflar, koridorlar öğrencilerin temas edeceği alanlar dezenfekte edildi.

Okulun bahçesi de unutulmadı dip köşe dezenfekte edildi.

Öte yandan sınav esnasında tüm öğrencilerin masasına maske, dezenfektan, peçete yerleştirilecek.

Sosyal mesafe kuralına uyulması açısından yerlere uyarılar yapıştırılacak.

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