22 Ağustos 2023, Salı
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Yozgat'taki otobüs faciasının nedeni kalp krizi
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 12 kişinin yaşamını yitirdiği 18 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsü kazasının, şoför Adem Tatlısu'nun kalp krizi geçirmesinden kaynaklandığı belirlendi. Adli Tıp'ta otopsisi yapılan Tatlısu, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.