22 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yozgat'taki otobüs faciasının nedeni kalp krizi

Yozgat'taki otobüs faciasının nedeni kalp krizi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2023 14:41
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 12 kişinin yaşamını yitirdiği 18 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsü kazasının, şoför Adem Tatlısu'nun kalp krizi geçirmesinden kaynaklandığı belirlendi. Adli Tıp'ta otopsisi yapılan Tatlısu, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Çanakkale’de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
İzmir’de korkunç cinayet güvenlik kamerasında
İzmir'de korkunç cinayet güvenlik kamerasında
Otobüs faciasının nedeni belli oldu
Otobüs faciasının nedeni belli oldu
Adana’da yol isyanı! Halı çözümü
Adana'da yol isyanı! Halı çözümü
A Haber yangının ulaştığı Susurköy’de
A Haber yangının ulaştığı Susurköy'de
Kamyon alt geçide düştü
Kamyon alt geçide düştü
Aydın’da eğitim uçağı düştü
Aydın'da eğitim uçağı düştü
Kayseri’de 4,7 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?
Av yasağı 1 Eylül’de sona eriyor!
Av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor!
Beyoğlu’nda İSPARK’ta ücret kavgası kamerada
Beyoğlu’nda İSPARK’ta ücret kavgası kamerada
Boyundan büyük yılan avladı! Böyle yemeye çalıştı
Boyundan büyük yılan avladı! Böyle yemeye çalıştı
Daha Fazla Video Göster