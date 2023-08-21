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Yozgat'taki 12 kişinin öldüğü kazada neler yaşandı? Dehşet anlarını anlattı: Savrulmayla yanımdaki kişi...

AA
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Giriş: 21.08.2023 11:24
Gece saatlerinde Sivas'tan İstanbul'a doğru yola çıkan bir yolcu otobüsü Yozgat'ta şarampole uçtu. Feci kazada 12 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi ise yaralandı. Yolcular arasında bulunan Cihat Çalışkan, olay anında yaşananları aktarırken "Savrulmayla yanımdaki kişi araçtan düştü. O savurmanın etkisiyle beni yere attı." dedi. İşte katliam gibi kazada yaşananlar...
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