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Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 11 kişi öldü

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Giriş: 21.08.2023 01:37
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kazada 11 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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