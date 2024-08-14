Yozgat'ta yer altından çıkan zenginlik: Kazmayı vurduğunuz her yer rezerv

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde dağlık alanlardan çıkartılan ametist, kalsedon, kuvars, jasper ve agat gibi yarı değerli taşların ekonomiye kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

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