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Yozgat'ta yer altından çıkan zenginlik: Kazmayı vurduğunuz her yer rezerv

Yozgat'ta yer altından çıkan zenginlik: Kazmayı vurduğunuz her yer rezerv

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 09:43
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde dağlık alanlardan çıkartılan ametist, kalsedon, kuvars, jasper ve agat gibi yarı değerli taşların ekonomiye kazandırılması için çalışmalar sürüyor.
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