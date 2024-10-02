02 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Yozgat’ta suç örgütlerine polis baskını 8 şüpheli gözaltında

Yozgat’ta suç örgütlerine polis baskını 8 şüpheli gözaltında

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2024 14:36
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, silahlı suç örgütüne operasyon düzenledi. Polis Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beylikdüzü’nde dehşet! O anlar kamerada
Beylikdüzü'nde dehşet! O anlar kamerada
Suç örgütlerine polis baskını!
Suç örgütlerine polis baskını!
Günlük kazancı ekipleri hayrete düşürdü
Günlük kazancı ekipleri hayrete düşürdü
Hapşırma nöbeti geçiren kadın Ankara’ya sevk edildi
Hapşırma nöbeti geçiren kadın Ankara'ya sevk edildi
Esenler’de yangın paniği! Alevler içinde kaldı
Esenler'de yangın paniği! Alevler içinde kaldı
İstanbul’da galeri kurşunlandı!
İstanbul’da galeri kurşunlandı!
Kadın sürücü havaya ateş açtı!
Kadın sürücü havaya ateş açtı!
Yoldan çıkan pikap duvara çarptı: 4 yaralı
Yoldan çıkan pikap duvara çarptı: 4 yaralı
Gaspçı 5 şüpheli yakalandı
Gaspçı 5 şüpheli yakalandı
161 yıllık fener Çilesiz ailesine emanet
161 yıllık fener Çilesiz ailesine emanet
’Kurbağa adamlar’ Rojin için Van Gölü’ne daldı
'Kurbağa adamlar’ Rojin için Van Gölü’ne daldı
Van’da ceviz hasadı uzun sırıklarla yapılıyor
Van'da ceviz hasadı uzun sırıklarla yapılıyor
Daha Fazla Video Göster