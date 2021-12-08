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Yozgat’ta sığırcık sürüsünün akşam ezanı okunduğunda gökyüzündeki ahenkle dansı, görsel şölen oluşturdu

İHA
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Giriş: 08.12.2021 12:37
Yozgat’ta yüzlerce sığırcık kuşunun akşam ezanı okunduğu sırada gökyüzündeki ahenkle dansı, görsel şölen oluşturdu. Yozgat'ta akşam saatlerinde gökyüzünde görülmeye başlayan yüzlerce sığırcık kuşunun müthiş bir ahenkle sergiledikleri görsel şölen izleyenleri mest etti. Akşam ezanı ile birlikte Çapanoğlu Büyük Cami ve Cumhuriyet Meydanı üzerini mesken tutan kuşlar, gökyüzünde senkronize hareketleriyle dakikalarca dans etti. Kuşların gökyüzünde birbirinden ilginç şekiller oluşturduğu görsel şölen, akşam ezanının bitimine kadar sürdü. Vatandaşlar da bu muhteşem gösteri bitine kadar gözlerini gökyüzünden alamadı.
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