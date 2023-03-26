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Yozgat'ta istinat duvarı çöktü, 11 otomobil enkaz altında kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.03.2023 14:54
Yozgat'ta, akşam saatlerinde, iki apartman arasındaki istinat duvarının çökmesi ve 11 otomobilin enkaz altında kalmasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde; istinat duvarının otomobillerin üzerine çökmesi ve duvarın tamamen yıkılması yer aldı.
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