26 Mart 2023, Pazar
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Yozgat'ta istinat duvarı çöktü, 11 otomobil enkaz altında kaldı
Yozgat'ta, akşam saatlerinde, iki apartman arasındaki istinat duvarının çökmesi ve 11 otomobilin enkaz altında kalmasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde; istinat duvarının otomobillerin üzerine çökmesi ve duvarın tamamen yıkılması yer aldı.