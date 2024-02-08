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Yozgat'ta feci kaza kamerada: Geri geri giden minibüs yaşlı adamı ezdi

İHA
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Giriş: 08.02.2024 16:08
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde geri giden minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
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