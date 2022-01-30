Yozgat’ta 20 yıl önce selası verilen kadın bugün 121. doğum gününü kutladı

Yozgat Saraykent’te hemen hemen 20 sene önce geçirdiği bir cerrahi operasyon sonrası hayatını kaybetti diye köyünde sela verilen Akkız Büyükturgut, 121. Doğum gününü kutladı. Büyükturgut, o günleri anlatırken bir yandan güldü diğer yandan duygulandı.

8 çocuğu ve 48 torunu olan Akkız Büyükturgut, 20 sene önce Ankara'da olduğu bir ameliyat ardından yoğun bakıma alındı. Çocukları yanlış anlaşılma sebebiyle yoğun bakımda olan annelerinin hayatını kaybettiğini köydeki yakınlarına söylediler ve araç istediler. Bu esnada yoğun bakımdan alınan Akkız Büyükturgut oğulları tarafından köyündeki evine getirildiği esnada camiden selasının verildiğini duydu.

121. DOĞUM GÜNÜNDE PASTA KESTİ

İlçede kızı Zeynep Güzel ile birlikte yaşayan Akkız Büyükturgut, bugün 121. yaş gününü pasta keserek kutladı. Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Akkız nineye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Hayatında ilk kez doğum günü kutlamanın mutluluğunu yaşayan Akkız Büyükturgut, doğum günü pastasını üfleyerek yeni yaşına bastı. İlk defa kutladığı yaş gününde Akkız Büyükturgut'un mutluluğu gözlerinden okundu.

HAYATINDA İLK DEFA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Uzun ve sağlıklı yaşamını hareketli olmaya, doğal yiyecekler yemeye ve erken kalkmaya borçlu olduğunu belirten asırlık nine Akkız Büyükturgut, en büyük hayalinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görmek olduğunu söyledi. Hayatında ilk defa doğum günü kutladığını dile getiren Büyükturgut, Kaymakam Açıkgöz'e teşekkür etti.

"ANNEMLE BİRLİKTE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Zeynep Güzel, "Annemin yanındayım. Oğlumun evindeydim. Annem yalnız olunca gidip yanında durayım ve anneme bakayım dedim. Yanındayım bakıyor, getiriyor, götürüyorum. Ölünceye kadar başındayım. Annemi çok seviyorum. Annemle birlikte olmaktan çok mutluyum. Her türlü ihtiyacını karşılıyorum. Allah bir harçlık verdi. Alıyorum getirip götürüyorum, o da yiyor, ben de yiyorum. O da aldığını oduna kömüre veriyor. Yaşayıp gidiyoruz" dedi.

48 TORUNU VAR

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz ise, "Akkız Büyükturgut teyzemizi ziyarete geldik. Kendisi Yozgat'ın en yaşlı insanı, 121 yaşında. Bugün kendisine sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptık. Bizi gördüğünde çok şaşırdı ve ilk defa doğum gününün kutlandığını bize söyledi. Akkız teyzemizin 8 çocuğu, 48 torunu var. Allah kendisine uzun ömürler versin. Biz kendisine şunu ifade ettik, 'Bizler sizin yanınızdayız.' Yaşlılarımızın hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmelerini istemiyoruz. Devletimizin sıcaklığını hissettirtmek için buradayız" şeklinde konuştu.

20 yıl önce durup selasını dinleyince hüzünlenen Akkız Büyükturgut ise, o günleri hem gülerek hem de duygulanarak anlattı.