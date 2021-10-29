Youtube’un büyüyen sorunu: Çocuk istismarı! 15 milyon video yayından kaldırıldı

Video paylaşım platformu Youtube, 2021 yılının ilk 6 ayında yayından kaldırılan videolara ilişkin veri raporunu yayınladı. O raporda 6 ay içinde kaldırılan 15 milyon videodan 120 bininin çocuk istismarı içermesi nedeniyle kaldırılmış olması dikkat çekti. Youtube'dan "Videoları paylaşan kullanıcıları yetkililere bildirdik." açıklaması geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN