19 Mart 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
YouTube fenomeni Yunus Dönertaş'ın kemikleri bulundu! Çorlu'da bulunan kemikler 8 aydır kayıp Yunus Dönertaş'a ait çıktı
Tekirdağ'ınvÇorlu ilçesinde piknik alanında bulunan insan kemikleri üzerinde yapılan DNA testi, 8 ay önce kayıp olarak aranan Yunus Dönertaş'a (42) ait olduğu tespit edildi. Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik alanında geçtiğimiz yıl Ağustos ayında koyun otlatan çoban, Kafatası ve kemikleri görünce polise haber vermiş ve ihbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da bulmuştu. Çorlu İlçe Cunhuriyet Başsavcılığı tarafından Kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.