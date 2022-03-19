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YouTube fenomeni Yunus Dönertaş'ın kemikleri bulundu! Çorlu'da bulunan kemikler 8 aydır kayıp Yunus Dönertaş'a ait çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.03.2022 14:19
Tekirdağ'ınvÇorlu ilçesinde piknik alanında bulunan insan kemikleri üzerinde yapılan DNA testi, 8 ay önce kayıp olarak aranan Yunus Dönertaş'a (42) ait olduğu tespit edildi. Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik alanında geçtiğimiz yıl Ağustos ayında koyun otlatan çoban, Kafatası ve kemikleri görünce polise haber vermiş ve ihbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da bulmuştu. Çorlu İlçe Cunhuriyet Başsavcılığı tarafından Kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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