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Yörük kızı Müslüme'nin tutuklu dedesinin arama kurtarma çalışmalarındaki görüntüleri ortaya çıktı | Video

İHA
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Giriş: 23.11.2021 15:11
Güncelleme:23.11.2021 15:12
Mersin’in Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasının 10’uncu gününde cansız bedeninin bulunmasının ardından yapılan soruşturmada tutuklanan dede Hasan Yağal, arama çalışmalarını yakından takip etmiş ve açıklamalarda bulunmuştu.
Müslüme’nin tutuklu dedesinin arama çalışmalarındaki görüntüleri
Müslüme'nin tutuklu dedesinin arama çalışmalarındaki görüntüleri
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