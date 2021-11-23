23 Kasım 2021, Salı
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Yörük kızı Müslüme'nin tutuklu dedesinin arama kurtarma çalışmalarındaki görüntüleri ortaya çıktı | Video
Mersin’in Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasının 10’uncu gününde cansız bedeninin bulunmasının ardından yapılan soruşturmada tutuklanan dede Hasan Yağal, arama çalışmalarını yakından takip etmiş ve açıklamalarda bulunmuştu.