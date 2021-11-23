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Yörük kızı Müslüme’nin tutuklanan dedesinin görüntüleri ortaya çıktı! Bakın ne demiş | VİDEO

İHA
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Giriş: 23.11.2021 14:20
Arama çalışmalarını da yakından takip eden dede Hasan Yağal, Müslüme’nin kaybolmasının ardından geçen 4 gece sonrasında İHA’ya yaptığı açıklamada, "O günden beri sağ olsun devletimiz tüm gücüyle arıyor ama yok. Ben sürüye gitmiştim, çocuk arabayı çok severdi, arabaya bineceğim diye babasının arkasından kaçmış, anası tutmuş, alıkoymuş ağlarmış. Ondan sonra da yıkılası çadırı düzenleyeyim diye onunla uğraşırken, geç mi haberi oldu, erken mi haberi oldu, bilmiyorum, bir bakmış çocuk yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı. Zayıf bir çocuktu ama hareketliydi" demişti.
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