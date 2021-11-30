30 Kasım 2021, Salı
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Yörük kızı Müslüme'nin dedesi hangi hapishanede? Yörük kızı Müslümenin dedesi ve Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz aynı hapishanede!
Türkiye’nin gündemine oturan Müslüme’nin ölümünden sorumlu tutulan dedesi Hasan Y., Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen dedesi tutuklanmıştı. Edinilen bilgilere göre, tutuklu bulunan dede Hasan Y., Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındığı öğrenildi.
İstanbul'da samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldürmesinin ardından tutuklanan Can Göktuğ Boz da Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulmuştu.