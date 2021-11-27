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Yörük kızı Müslüme'nin Anneanne'si konuştu! Müslüme'nin dedesi babası çıktı iddialarına yanıt verdi | Video izle

İHA
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Giriş: 27.11.2021 12:05
Anneanne Müslüme Yağal ise “Bunları duydukça aklımı kaybedeceğim. Ben bunları duydukça aklımı kaybedeceğim. Çok kötü. Kafamı kaldıracak gücüm kalmadı. Bu kadar kötü şeyler olacağını tahmin etmiyorum. Bizim dünür hasta oldu. Oğlu da babasının yanına gitti. Böyle laflar doğru değil. Biz şeriat altında yaşıyoruz. Bu laflara karşıyız. Suçlamalar ayıp. Kızımız Mersin’de. Çok kötü olduk” diye konuştu.
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