27 Kasım 2021, Cumartesi
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Yörük kızı Müslüme'nin ablasının sözleri sosyal medyada tepki çekti | Bakın Müslüme'nin ablası bakın neler demiş | Video izle
Mersin’in Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasının 10’uncu gününde cansız bedeninin bulunmasının ardından jandarma tarafından gözaltına alınan aile fertleri, 4 gün süren ifade sonrası bugün adliyeye sevk edildi. Müslümen'nin ablasının ''En azından bir mezarı var'' sözleri sosyal medyada tepke çekti.