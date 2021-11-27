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Yörük kızı Müslüme'nin ablasının sözleri sosyal medyada tepki çekti | Bakın Müslüme'nin ablası bakın neler demiş | Video izle

İHA
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Giriş: 27.11.2021 16:06
Mersin’in Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasının 10’uncu gününde cansız bedeninin bulunmasının ardından jandarma tarafından gözaltına alınan aile fertleri, 4 gün süren ifade sonrası bugün adliyeye sevk edildi. Müslümen'nin ablasının ''En azından bir mezarı var'' sözleri sosyal medyada tepke çekti.
Müslüme’nin ablasının sözleri tepki çekti
Müslüme'nin ablasının sözleri tepki çekti
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