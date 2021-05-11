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Yolunu şaşırdı İstanbul'a geldi! Türkiye'de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü

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Giriş: 11.05.2021 10:29
Güncelleme:11.05.2021 10:33
Bahar göçünde yüzlerce türden binlerce kuşa göçte ev sahipliği yapan İstanbul bu kez Türkiye’de ilk kez Küçük Çöl Toygarı’nı ağırlıyor. Kuş gözlemcisi Metin Tuncer tarafından Türkiye’de ilk fotoğraflanan tür ile birlikte doğa severler arasından büyük mutluluk yaşandı. Bu yeni tür ile Türkiye kuş listesindeki 489 muhtemel tür üzerinden 451 tanesi fotoğrafla belgelenmiş oldu.
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