- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Yolunu kaybeden kunduz şehre indi
Almanya’da yolunu kaybeden bir kunduz şehre indi kalabalığa karıştı. Kaldırımda yürüyen kunduzu yakalayan Polis ekipleri hayvanı tekrar doğal yaşam alanına bıraktı.
Almanya'da yolunu kaybeden bir kunduz şehre indi kalabalığa karıştı. Kaldırımda yürüyen kunduzu yakalayan Polis ekipleri hayvanı tekrar doğal yaşam alanına bıraktı.