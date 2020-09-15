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Yolunu kaybeden kunduz şehre indi

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Giriş: 15.09.2020 10:02
Güncelleme:15.09.2020 10:02
Almanya’da yolunu kaybeden bir kunduz şehre indi kalabalığa karıştı. Kaldırımda yürüyen kunduzu yakalayan Polis ekipleri hayvanı tekrar doğal yaşam alanına bıraktı.

Almanya'da yolunu kaybeden bir kunduz şehre indi kalabalığa karıştı. Kaldırımda yürüyen kunduzu yakalayan Polis ekipleri hayvanı tekrar doğal yaşam alanına bıraktı.

Yolunu kaybetti şehre indi
Yolunu kaybetti şehre indi
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