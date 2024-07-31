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Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara böyle çarptı: 2’si çocuk 3 yaralı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara böyle çarptı: 2’si çocuk 3 yaralı

İHA
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Giriş: 31.07.2024 09:54
Tekirdağ Çorlu’da bir aracın yoldan geçen yayalara çarpması sonucu 2’si çocuk 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
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