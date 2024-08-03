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Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.08.2024 21:37
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı. Yaşanan kazada yaralanan çocuk ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı!
Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı!
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