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Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı: 1 yaralı

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 17:27
Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı
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