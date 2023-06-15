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Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya at arabası çarptı

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Giriş: 15.06.2023 06:28
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ters yöne giren at arabasının çarptığı 51 yaşındaki Fatma Ç., yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya at arabası çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya at arabası çarptı
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