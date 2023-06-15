15 Haziran 2023, Perşembe
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Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya at arabası çarptı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ters yöne giren at arabasının çarptığı 51 yaşındaki Fatma Ç., yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.