Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araba çarptı

Olay, Sincan Tandoğan Mahallesi Yunus Sokakta meydana geldi. İddialara göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan vatandaşı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye götürdü. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.

