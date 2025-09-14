14 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araba çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araba çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araba çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2025 01:25
Olay, Sincan Tandoğan Mahallesi Yunus Sokakta meydana geldi. İddialara göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan vatandaşı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye götürdü. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araba çarptı
Seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araba çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araba çarptı
Sivas’ta zincirleme trafik kazası!
Sivas’ta zincirleme trafik kazası!
İş makinesi kardeşlere çarptı! Kaza anı kameralarda
İş makinesi kardeşlere çarptı! Kaza anı kameralarda
Ankara’da bina bahçesinde yılan paniği
Ankara’da bina bahçesinde yılan paniği
Park halindeki otomobil yandı! Mahallede panik yaşandı
Park halindeki otomobil yandı! Mahallede panik yaşandı
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı!
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı!
Burdur’da otomobil durağa daldı!
Burdur’da otomobil durağa daldı!
Tur otobüsü karşı şeride geçti: 1 yaralı
Tur otobüsü karşı şeride geçti: 1 yaralı
Seyir halindeki motosiklet alev alev yandı
Seyir halindeki motosiklet alev alev yandı
Trafikte dehşet: Kadının yüzüne biber gazı sıktı
Trafikte dehşet: Kadının yüzüne biber gazı sıktı
Megakentin ücret tarifesi değişti
Megakentin ücret tarifesi değişti
Daha Fazla Video Göster