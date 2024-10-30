30 Ekim 2024, Çarşamba
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Yolun karşısına geçmek isteyen genç kızı yola savruldu

Yolun karşısına geçmek isteyen genç kızı yola savruldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 08:43
Güncelleme:30.10.2024 08:44
Antalya'da yolun karşısına geçmek isteyen genç kadına motorlu bisikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü ve yaya yola savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralılara ilk müdahale tesadüfen olay yerinden geçmekte olan 2 sağlık çalışanı tarafından yapıldı.
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Genç kızı yola savruldu
Genç kızı yola savruldu
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