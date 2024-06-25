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Yolun karşısına geçmek isteyen çifte otomobil çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 09:19
Gaziantep’te yolda hızla seyreden araç, caddenin karşısına geçmek isteyen çifte çarptı. 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
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