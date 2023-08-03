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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı! Ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

A Haber
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Giriş: 03.08.2023 15:30
İstanbul Sancaktepe'de 13 yaşındaki bir çocuk yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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