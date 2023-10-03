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Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti yaşadı

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Giriş: 03.10.2023 13:51
Son dakika haberleri... Konya'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya Ali Rıza Binici, yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti yaşadı
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