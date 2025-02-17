17 Şubat 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yolun karşısına geçmek isterken cipin çarpmasıyla öldü!
Yolun karşısına geçmek isterken cipin çarpmasıyla öldü!

Yolun karşısına geçmek isterken cipin çarpmasıyla öldü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.02.2025 01:35
Kaza, saat 19.30 sıralarında Ankara- Konya yolunda meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan E.Ö. (59) yönetimindeki cip, yolun karşısına geçmek isteyen M.E.'ye çarptı. M.E. çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenirken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Demans hastası olduğu öğrenilen M.E.'nin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Cip sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yolun karşısına geçmek isterken cipin çarpmasıyla öldü!
Yolun karşısına geçmek isterken cipin çarpmasıyla öldü!
Yolun karşısına geçmek isterken cipin çarpmasıyla öldü!
Düğün salonu önünde kavga!
Düğün salonu önünde kavga!
Yumrukların havada uçuştuğu kavgada silah sesleri yükseldi!
Yumrukların havada uçuştuğu kavgada silah sesleri yükseldi!
Malatya’da 6’ncı kattan düşen kadın ağır yaralandı!
Malatya'da 6'ncı kattan düşen kadın ağır yaralandı!
Ankara’da 5 katlı binada korkutan yangın!
Ankara'da 5 katlı binada korkutan yangın!
Batman’da CHP’den istifa eden 514 kişi AK Parti’ye geçti!
Batman'da CHP'den istifa eden 514 kişi AK Parti'ye geçti!
Trafikte ve park yerinde şiddet!
Trafikte ve park yerinde şiddet!
Gurbetçilere EYT hayali sattı! Erhan Nacar’a dava açıldı
Gurbetçilere EYT hayali sattı! Erhan Nacar'a dava açıldı
Ambulans kara saplandı hastayı iş makinesi aldı!
Ambulans kara saplandı hastayı iş makinesi aldı!
Malatya’da zincirleme kazalarda 8 araç birbirine girdi!
Malatya'da zincirleme kazalarda 8 araç birbirine girdi!
Heyelanda çöken istinat duvarı böyle görüntülendi
Heyelanda çöken istinat duvarı böyle görüntülendi
İstanbul’da 5 iş yeri kurşunlandı! O anlar kamerada
İstanbul’da 5 iş yeri kurşunlandı! O anlar kamerada
Daha Fazla Video Göster