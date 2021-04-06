Yolun karşısına geçmek isterken can verdi

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen kadın park halindeki otobüsün altına girdi. Çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin Uğurlu'ya (23) cadde üzerinde hızla seyir halinde olan bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç kadın park halinde bulunan bir otobüsün altına girdi. Genç kadına çarpan sürücü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kriko ve havalı yastık yardımıyla otobüsü havaya kaldırarak genç kadını sıkıştığı yerden kurtardı.



TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Genç kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

VURAN KAÇTI

Bir görgü tanığı "Karşıdan kadın geldi. Minibüs geldi çarptı. Kaçtı gitti. Geldik baktık, kadın otobüsün altındaydı. Kadının durumunu bilmiyorum. Vuran kaçtı" ifadelerini kullandı. Polis ekipleri olay yerinde bir süre inceleme yaptı. Çarpmanın etkisiyle çevreye saçılan araç parçaları ve genç kadının çantasından düşenler toplanarak poşete konuldu.

Kazayı gören taksici "Arabayla durakta bekliyorduk. Bir kadın yolun karşısına geçiyormuş. Bir kamyon gelip çarpıyor. Kadın otobüsün altına giriyor. Daha sonra yardım etmeye çalıştık ama edemedik. Ambulans ve itfaiyeyi çağırdık. Onlar gelip çıkardılar. Durumunu bilmiyorum ama ciddiydi" dedi. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken soruşturma sürüyor.