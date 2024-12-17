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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti! Annesi sinir krizi geçirdi

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti! Annesi sinir krizi geçirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.12.2024 22:44
Kaza Karabük-Kastamonu kara yolu Karıt Köyü mevkiinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 78 ST 743 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Özdemir (31) isimli gence çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Özdemir yaklaşık 40 metre sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde talihsiz gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti! Annesi sinir krizi geçirdi
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti!
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