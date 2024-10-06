06 Ekim 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Yolun karşısına geçerken otobüsün altında kaldı: Kaza kamerada

Yolun karşısına geçerken otobüsün altında kaldı: Kaza kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2024 11:16
Güncelleme:06.10.2024 11:16
Bursa’da genç kız yolun karşısına geçmek istediği esnada otobüsün altında kaldı. Kendisini fark etmeyen sürücünün ezdiği kız ağır yaralandı.
2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Narin Güran cinayetinde son gelişmeler
Narin Güran cinayetinde son gelişmeler
Van’da 4 kilo altın damada 10 milyon TL takıldı
Van'da 4 kilo altın damada 10 milyon TL takıldı
Çocuklar 14 yaşına gelene kadar sporu bırakıyor
Çocuklar 14 yaşına gelene kadar sporu bırakıyor
Düğünde ortalık savaş alanına döndü
Düğünde ortalık savaş alanına döndü
Yolun karşısına geçerken otobüsün altında kaldı
Yolun karşısına geçerken otobüsün altında kaldı
Ölümü bekleyen martıyı böyle kurtardılar
Ölümü bekleyen martıyı böyle kurtardılar
Hamsi palamudu ihracatta solladı
Hamsi palamudu ihracatta solladı
Esenyurt’ta sokakta çırılçıplak dolaşan şahıs gözaltına alındı
Esenyurt'ta sokakta çırılçıplak dolaşan şahıs gözaltına alındı
Tekirdağ’da cinayet anı kamerada
Tekirdağ'da cinayet anı kamerada
30 yıllık ruhsatsız un fabrikası yıktırıldı
30 yıllık ruhsatsız un fabrikası yıktırıldı
Aracıyla göle düşen şahıs hayatını kaybetti
Aracıyla göle düşen şahıs hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster