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Yolun karşısına geçerken öldü! Yaşlı adama motosiklet çarptı ve hayatını kaybetti

DHA
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Giriş: 30.03.2024 22:30
Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen Tahsin Atik (75), motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.
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