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Yolun karşısına geçerken koç saldırdı

İHA
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Giriş: 11.01.2024 09:29
Antalya'da yolun karşısına geçmek isteyen adam bir anda ortaya çıkan koçun saldırısına uğradı. Boynuz darbesiyle refüje yuvarlanan adam kalkıp yoluna devam etti ancak kurtulamadı.
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