Yolun karşısına geçerken koç saldırdı

Antalya'da yolun karşısına geçmek isteyen adam bir anda ortaya çıkan koçun saldırısına uğradı. Boynuz darbesiyle refüje yuvarlanan adam kalkıp yoluna devam etti ancak kurtulamadı.

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