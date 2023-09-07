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Yolun karşısına geçerken halk otobüsü çarptı! Olay yerine ekipler sevk edildi

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Giriş: 07.09.2023 09:42
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa halk otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kamil K. yaralanırken, otobüsün camı da patladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.
Yolun karşısına geçerken halk otobüsü çarptı!
Yolun karşısına geçerken halk otobüsü çarptı!
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