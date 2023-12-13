13 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yolu kapatıp, havaya ateş açtılar; o anlar kamerada

Yolu kapatıp, havaya ateş açtılar; o anlar kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2023 15:29
Bursa'da sokak düğünü sırasında yolu kapatan kalabalık gruptan 2 kişi, silahlarla havaya ateş açtı. O anlar kameraya yansırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mandalina kolisinden çıkan şoke etti
Mandalina kolisinden çıkan şoke etti
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası
Tersanede yüzer havuz battı!
Tersanede yüzer havuz battı!
Başkan Erdoğan’dan önemli kabul!
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!
Taşkınlara karşı erken uyarı sistemi
Taşkınlara karşı erken uyarı sistemi
Yolu kapatıp, havaya ateş açtılar
Yolu kapatıp, havaya ateş açtılar
Mesudiye zırhlısı şehitleri anıldı
Mesudiye zırhlısı şehitleri anıldı
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülür?
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülür?
Seçil Erzan davasında yeni gelişme!
Seçil Erzan davasında yeni gelişme!
Hırsız kendisini girdiği daireye kilitledi
Hırsız kendisini girdiği daireye kilitledi
Niğde’de kazan faciası: 2 ölü
Niğde'de kazan faciası: 2 ölü
15 Temmuz Köprüsü’nde zincirleme trafik kazası
15 Temmuz Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası
Daha Fazla Video Göster