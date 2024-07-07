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Yolu kapatıp halay çeken konvoylar, sürücüleri çileden çıkardı

İHA
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Giriş: 07.07.2024 12:11
Bursa'da 2 ayrı düğün konvoyu yol keserek halay çekti. Sürücülerin çileden çıktığı anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
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