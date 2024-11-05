Yolu fark etmeyip şantiyeye girdi! Takla atan araçta sürücü yaralandı

Düzce’de Mustafa U. idaresindeki 54 YU 141 plakalı otomobil, sürücüsünün yolu karıştırması ile otel inşaatına girdi. Çamurluk alanda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü inşaat çukuruna düşerek takla attı. Seslerin duyulmasının üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan itfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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