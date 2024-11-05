05 Kasım 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Yolu fark etmeyip şantiyeye girdi! Takla atan araçta sürücü yaralandı

Yolu fark etmeyip şantiyeye girdi! Takla atan araçta sürücü yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2024 20:17
Düzce’de Mustafa U. idaresindeki 54 YU 141 plakalı otomobil, sürücüsünün yolu karıştırması ile otel inşaatına girdi. Çamurluk alanda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü inşaat çukuruna düşerek takla attı. Seslerin duyulmasının üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan itfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yolu fark etmeyip şantiyeye girdi!
Yolu fark etmeyip şantiyeye girdi!
Iğdır’da AK Parti İl Binasına satırlı saldırı! Gözaltına alındı
Iğdır'da AK Parti İl Binasına satırlı saldırı! Gözaltına alındı
Levent’te bir AVM’de yangın paniği!
Levent'te bir AVM'de yangın paniği!
Minik mehteranlar tarihi mekanları gezdi!
Minik mehteranlar tarihi mekanları gezdi!
Müstakil evin bodrumunda çıkan yangın korkuttu!
Müstakil evin bodrumunda çıkan yangın korkuttu!
Pendik’te feci kaza kamerada
Pendik'te feci kaza kamerada
A Haber patlamanın olduğu Tüpraş’ta
A Haber patlamanın olduğu Tüpraş'ta
Aksaray’da kamyonetler çarpıştı
Aksaray'da kamyonetler çarpıştı
Kuş türlerinin uğrak yeri!
Kuş türlerinin uğrak yeri!
Sahaya düşen yıldırım öldürdü
Sahaya düşen yıldırım öldürdü
Yüksek kesimler beyaza büründü
Yüksek kesimler beyaza büründü
Leş üzerinde keşif uçuşu
Leş üzerinde keşif uçuşu
Daha Fazla Video Göster