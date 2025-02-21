Yolları kayak pistine çevirip doyasıya eğlendiler!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyardığı Karabük'te öğle saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı sonrası akşam saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Soğuk hava nedeniyle Karabük ve Safranbolu ilçesinde yollar buz tuttu. 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi ile Safranbolu Barış Mahallesinde kar yağışının tadını çıkarmak isteyen çocuklar ile gençler soluğu dışarıda aldı. Mahalle arasındaki yolları kayak pistine çeviren çocuklar gençler yanlarında getirdikleri kızak, naylon, plastik bidon ve poşetleri kayak malzemesi olarak kullanması renkli görüntüler oluşturdu. Hızını alamayanların duvarlara çarptığı anlar ise kameralara yansıdı.

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