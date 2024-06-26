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Yollarda hız sınırları değişiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 12:41
İçişleri Bakanlığı, 2024 yılı için otoyollarda hız sınırlarını güncelleyerek yeni bir düzenleme hazırladı. Peki mevcut sınırları ne, yeni yeni hız sınırı ne kadar olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
Yollarda hız sınırları değişiyor
Yollarda hız sınırları değişiyor
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