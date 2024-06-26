Yollarda hız sınırları değişiyor

İçişleri Bakanlığı, 2024 yılı için otoyollarda hız sınırlarını güncelleyerek yeni bir düzenleme hazırladı. Peki mevcut sınırları ne, yeni yeni hız sınırı ne kadar olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.