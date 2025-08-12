12 Ağustos 2025, Salı
Yoldan çıkan araç ağaca çarparak devrildi! O anlar kamerada
Merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’nda meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpıp devrildi. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazada sürücünün yara almadan kurtulduğu bildirildi.