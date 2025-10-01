Yolda zikzak çizerek ilerliyordu: Tabelaya böyle çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmiş şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsünün kazaya gidiş anları, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir süre sonra yoldan çıkan motosikletlinin yol kenarındaki ‘çöp atma' levhasına çarpma anı da görüntülere yansıdı. 0,55 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü ağır yaralandı.

