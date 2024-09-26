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Yolda yürüyen kadını takip edip bıçakladı!

Yolda yürüyen kadını takip edip bıçakladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 01:35
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Evli ve 1 çocuk annesi Sevgi Giray yürüyerek evine giderken arkasından yaklaşan bir kişi bıçakla saldırdı. Elinde bıçakla üzerine doğru gelen kişiyi fark eden kadın koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Ayağı tökezleyen Giray yere düştüğü sırada kendisini takip edin şüpheli tarafından sırtından bıçaklandı. Kadının çığlıkları üzerine saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. Saldırı anı ve kadının kaçarak uzaklaştığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
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Yolda yürüyen kadını takip edip bıçakladı!
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