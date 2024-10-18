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Yolda yürüyen 2 kişiye silahlı saldırı!

Yolda yürüyen 2 kişiye silahlı saldırı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 23:20
Adana’da yolda yürüyen 2 kişi, motosikletteki 2 şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Kimsenin yaralanmadığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
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