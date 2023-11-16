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Yolda gördükleri adamı böyle gasp ettiler Polis o şüphelilerin peşini bırakmadı

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Giriş: 16.11.2023 16:46
Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı İntizam Mahallesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda yürüyen bir kişinin arka cebindeki cüzdanını gözüne kestiren, H.K.B ve H.J takip ettikleri kişiye yaklaşıp hızla cüzdanını aldı. Durumu fark eden mağdur adam hırsızlık şüphelisi 2 arkadaşın peşine düşse de dengesini kaybedip yola düştü. O anlar bir işyeri kamerasına anbean yansırken, ihbar üzerine polis ekipleri iki hırsızın peşine düştü. Durum üzerine Osmangazi İlçe Eminyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince kimlikleri tespit edilen hırsızlar polisin operasyonuyla yakalnırken, H.K.B’nin 10 ayrı suçtan 15 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.
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