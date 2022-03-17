17 Mart 2022, Perşembe
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Yolda bulduğu hurdalarla yaptı! Görenler hayrete düşüyor
Bursa'da bir esnaf yolda bulduğu her ürünle yeni teknolojik aletler geliştirdi. Evini hayatını kolaylaştıracak aletlerle donattı. İşte görenleri hayrete düşüren aletler...