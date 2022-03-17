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Yolda bulduğu hurdalarla yaptı! Görenler hayrete düşüyor

İHA
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Giriş: 17.03.2022 14:40
Bursa'da bir esnaf yolda bulduğu her ürünle yeni teknolojik aletler geliştirdi. Evini hayatını kolaylaştıracak aletlerle donattı. İşte görenleri hayrete düşüren aletler...
Yolda bulduklarıyla yaptı! Görenler şaştı kaldı YOLDA BULDUKLARIYLA YAPTI! GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

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