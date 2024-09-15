Yolcuların bulunduğu minibüste husumetlisini vurdu

Bursa'da Recep İnan (21), babası Ali İnan (48) ile tartıştığını öğrendiği husumetlisi Hüseyin Çekçen'i (22), bindiği yolcu minibüsünde ateş edip yaraladıktan sonra tabancanın kabzasıyla darbetti. Başına aldığı darbeyle minibüsün açılan kapısından düşen Çekçen ağır yaralanırken, yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı. Recep İnan ile kavga sırasında bıçak çeken babası Ali İnan tutuklanırken, haklarında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.